Собянин: В церкви Вознесения Господня в Коломенском начата реставрация фасадов

Это первая каменная шатровая церковь в стране Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил о том, что в музее-заповеднике «Коломенское» отреставрируют фасады церкви Вознесения Господня XVI века постройки.
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