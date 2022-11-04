В США рассказали о планах помочь Украине в восстановлении энергосистем

Белый дом сообщил, что США планируют помочь Украине в восстановлении энергосистем Вашингтон изучает варианты оказания Украине помощи в восстановлении Белый дом сообщил, что США планируют помочь Украине в восстановлении энергосистем Вашингтон изучает варианты оказания Украине помощи в восстановлении энергосистем, в том числе и путем предоставления запчастей, топлива, привлечения союзников и партнеров, об этом на брифинге сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, пишет ТАСС.