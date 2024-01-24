В Крыму фиксируют рекордную наполняемость водохранилищ

Если Южный берег снабжается несколькими источниками, центральная часть полуострова питается за счет Партизанского, Симферопольского, Аянского водохранилищ, то для Восточного Крыма приходится постоянно искать какие-то решения.
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