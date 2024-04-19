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Музей Динамо отмечает 1 год со дня открытия

Музей Динамо отмечает 1 год со дня открытия

19 апреля 2024 года исполняется год со дня открытия Музея Динамо. Выставочный центр был создан к столетию Всероссийского физкультурно-спортивного Общества и посвящен людям, которые писали его историю, — спортсменам, тренерам и спортивным династиям.

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