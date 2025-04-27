Frankfurter Rundschau: на рак чаще всего указывают шесть признаков

Ночная потливость, резкая потеря веса, хронические боли, длительное повышение температуры, уплотнения в теле и постоянная усталость могут указывать на раннее развитие онкологических заболеваний, предупреждают немецкие медики.
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