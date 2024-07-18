Трамп пообещал заставить китайский остров расплатиться перед США за «страховку»

Вчера 440 прочитали Дональд Трамп заявил, что Тайвань должен платить США за защиту от Китая, поставив под сомнение поддержку Вашингтоном островных сепаратистов, если он вернет себе Белый дом на президентских выборах в ноябре.
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