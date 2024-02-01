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Царьград

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Ветеран СВО отыскал женщину, написавшую трогательное письмо на фронт

Ветеран СВО отыскал женщину, написавшую трогательное письмо на фронт

Автор письма, которую усердно искал ветеран СВО, нашлась в Шилкинском районеПисьмо жительницы Забайкалья настолько тронуло сердце ветерана СВО, что он решил найти её во что бы то ни стало и лично сказать слова благодарности за столь сильную поддержку.

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