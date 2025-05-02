Теперь точно ясно, что он не в себе. По крайней мере, сегодня ночью президент США Дональд Трамп снова заставил нас, да и весь мир сомневаться в своём здравомыслии.
Трамп ночью отвязался от койки и объявил США главными победителями в Первой и Второй мировой
Комментарии
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Виктор Лоскутов
США страна лгунов. Им верить себя не уважать. Это мафиозная структура их группировки скоро друг друга перегрызут. Они по другому не умеют, только обманывать и грабить. Не надо воспринимать очередную глупость Трампа всерьёз.
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1 час.
Виктор Лоскутов
США это большой дурдом и Трамп главный авторитет в этом дурдоме.
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1 час.
Русская Северяночка
Весь заврался. Врать для пиндосов - это их козырь, авось поверят, а если не поверят, то мы их разбомбим, как Югославию, Ливию, Сирию, и др.....
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1 час.
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