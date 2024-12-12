В Ленобласти согласовали план работ в подшефном Енакиево на 2025 год

Ежегодно общий объём помощи превышает миллиард рублей В администрации Ленобласти уточнили и согласовали план работ в подшефном городе ДНР Енакиево на 2025, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.