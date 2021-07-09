Представитель Талибан* заявил, что соседи Афганистана могут "быть спокойны" о безопасности на границах

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мухаммад Наим заявил, что соседним с Афганистаном странам не стоит беспокоиться о безопасности на своих границах, но одновременно попросил их не вмешивались в дела государства.
Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мухаммад Наим заявил, что соседним с Афганистаном странам не стоит беспокоиться о безопасности на своих границах, но одновременно попросил их не вмешивались в дела государства.
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