Комсомольская правда

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Представитель Талибан* заявил, что соседи Афганистана могут "быть спокойны" о безопасности на границах

Представитель Талибан* заявил, что соседи Афганистана могут "быть спокойны" о безопасности на границах

Официальный представитель политического офиса движения «Талибан»* Мухаммад Наим заявил, что соседним с Афганистаном странам не стоит беспокоиться о безопасности на своих границах, но одновременно попросил их не вмешивались в дела государства.

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