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Аяо Команду о выборе состава пилотов: «Окончательное решение всегда за Джином Хаасом»

Комацу рассказал о процессе выбора состава пилотов в «Хаасе». Руководитель американской команды вместе с владельцем сейчас заняты поиском минимум одного нового гонщика – поскольку Нико Хюлькенберг в следующем году продолжит карьеру в «Заубере» [с 2026 года – заводская команда «Ауди»].

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