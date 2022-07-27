Марадишвили о голе через себя на 94-й: «Такого может больше и не быть. Полночи не спал»

Константин Марадишвили рассказал, как удалось забить на 94-й минуте игры 2-го тура Мир РПЛ. – «Локомотив» выдал ярчайший матч с «Ростовом» (2:2), отыгравшись в меньшинстве благодаря твоему удару через себя.
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