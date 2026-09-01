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Царьград

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УФСБ приговорило жителя Забайкалья за связь с террористами

УФСБ приговорило жителя Забайкалья за связь с террористами

Суд Забайкальского края приговорил местного жителя к 7 годам колонии строгого режима за конфиденциальное сотрудничество с международной террористической организацией и оправдание терроризма.

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