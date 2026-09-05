"Это лучший День города!" Вспоминаем "Русских витязей", дважды поздравлявших Барнаул

Барнаульцы в 2025 и 2024 годах писали в соцсетях, что им надолго запомнятся эти два дня рождение города 5 сентября столица Алтайского края отмечает свое 296-летие.
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