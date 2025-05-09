Председатель СФ Матвиенко назвала заботу о ветеранах святым долгом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем поздравлении по случаю Дня Победы подчеркнула особую обязанность россиян — проявлять внимание и заботу к ветеранам Великой Отечественной войны, сохраняя память о подвиге героев.
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