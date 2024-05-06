Российское МВД объявило в розыск Петра Порошенко и Владимира Зеленского Ольга ВайленкоРоссийское Министерство внутренних дел (МВД) официально объявило в розыск двух высших чиновников Украины, бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего главу страны Владимира Зеленского.