Российское МВД объявило в розыск Петра Порошенко и Владимира Зеленского Ольга ВайленкоРоссийское Министерство внутренних дел (МВД) официально объявило в розыск двух высших чиновников Украины, бывшего президента Петра Порошенко и нынешнего главу страны Владимира Зеленского.
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