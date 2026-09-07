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21 день без зарядки, NFC и HyperOS 4. Фитнес-браслет Xiaomi Band 11 поступил в продажу в Китае

21 день без зарядки, NFC и HyperOS 4. Фитнес-браслет Xiaomi Band 11 поступил в продажу в Китае

Обновлённый фитнес-браслет стал легче и получил расширенный набор функций для контроля здоровья Xiaomi выпустила фитнес-браслет Band 11, который получил более тонкий и лёгкий корпус по сравнению с предшественником.

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