Министр спорта РФ Матыцин открыл лыжно-биатлонный комплекс в челябинском городе. Фото

Министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер открыли лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте, где дали старт соревнованиям по биатлону в рамках Всероссийской зимней Спартакиады.
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