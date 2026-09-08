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ИА Регнум

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Два датчика отказали у самолета из Волгограда при посадке в Шереметьево

Два датчика отказали у самолета из Волгограда при посадке в Шереметьево

У самолета Superjet, выполнявшего рейс Волгоград ― Москва, во время снижения в аэропорту Шереметьево отказали два датчика.

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