Формочки для кексов — находка для заготовок: как они выручают с завтраками, бульоном и десертами

Определенные обычные кухонные принадлежности способны на еще большее, чем кажется на 1-ый взор. Стоит посмотреть на них мало по другому — и они понадобятся не только у духовки, однако и в самых различных бытовых целях.
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