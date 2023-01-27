Военное обозрение

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Комплексы управления артиллерией семейства «Планшет»

Комплексы управления артиллерией семейства «Планшет»

Кейсы с компонентами "Планшета-А" Эффективность боевого применения артиллерийских систем всех классов зависит не только от их собственных тактико-технических характеристик и выучки расчетов.

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