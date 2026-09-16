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Личный номер Меган Маркл слили в родительском чате

Меган Маркл оказалась в центре новой истории, связанной с безопасностью её семьи. Как сообщает The Sun, личный номер герцогини Сассекской попал в чат родителей школы, куда она вступила всего за день до того, как её дети, принц Арчи и принцесса Лилибет, должны были впервые отправиться на занятия.

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