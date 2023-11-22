Аэропорт в Нью-Йорке приостановил работу после взрыва на границе с Канадой

Международный аэропорт Баффало Ниагара в штате Нью-Йорк временно прекратил прием и отправку рейсов в связи с взрывом на границе с Канадой, как сообщается в объявлении от Федерального управления гражданской авиации США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии