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Бобровский о выходе в полуфинал Кубка Стэнли: «Флорида» – отличная команда, и быть ее частью – привилегия для меня. Мы наслаждаемся моментом»

В шестом матче второго раунда плей-офф «Пантерс» переиграли «Бостон» со счетом 2:1 (4-2 в серии) и вышли в полуфинал.

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