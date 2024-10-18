Россельхознадзор вводит ограничения на ввоз цветов из Казахстана из-за западного цветочного трипса

В связи с обнаружением западного цветочного трипса в цветочной продукции, поставляемой из Казахстана, Россельхознадзор с 21 октября текущего года вводит временные ограничения на ввоз срезанных цветов и бутонов из этой страны.
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