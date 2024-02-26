Жительница Иркутского района заплатит более 100 тысяч рублей за «серый майнинг»

Жительница села Максимовщина стала фигурантом судебного разбирательства из-за майнинга криптовалюты. Инспектор «Иркутскэнергосбыта» задокументировал использование электроэнергии не по назначению, в результате чего энергетическая компания подала в суд и выиграла дело.
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