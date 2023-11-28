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Бобровский сделал 40-й шатаут в НХЛ, отразив 20 бросков «Оттавы». Он 4-й российский вратарь, кому это удалось

Вратарь «Флориды» одержал 10-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сенаторс» (5:0).

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