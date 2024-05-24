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Что реально происходит со ставкой ЦБ

Что реально происходит со ставкой ЦБ

ЦБ рассматривает вариант повышения ключевой ставки уже на ближайшем заседании. Позицию регулятора последние дни анализируют экономисты, в первую очередь обращая внимание на динамику инфляции — она не движется в сторону обещаемых регулятором 4%, а стремится к 8%.

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