Интервью бывшего и, возможно, будущего президента США Дональда Трампа самому богатому человеку в мире и владельцу социальной сети Х Илону Маску естественным образом привлекло к себе пристальное внимание российской аудитории и раскрыло некоторые моменты, связанные с позицией Трампа в отношении конфликта на Украине.
Трамп уже не наш...
Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Да он никогда не был нашим....
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19 час.
Невидимка Невидимка
В Америке политиков наших ни когда не было и не будет, у них менталитет не тот как и на Западе.
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19 час.
Бендер Задунайский
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15 час.
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