Трамп уже не наш...

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Да он никогда не был нашим....
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19 час.
Невидимка Невидимка
В Америке политиков наших ни когда не было и не будет, у них менталитет не тот как и на Западе.
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19 час.
Бендер Задунайский
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15 час.

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