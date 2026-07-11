Ландо Норрис: «Хотел бы выступить в одном экипаже с Валентино Росси в «24 часах Ле-Мана»

Пилот « Макларена » рассказал, что хотел бы выступить в гонках на выносливость в одном экипаже с многократным чемпионом MotoGP Валентино Росси, который сейчас гоняется в GT за «БМВ».
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