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Авария на 36-м км МКАД: движение затруднено, работают оперативные службы

Авария на 36-м км МКАД: движение затруднено, работают оперативные службы

На 36-м км МКАД произошло ДТП, из-за которого движение в районе аварии ограничено на 3,6 км. Оперативные службы работают на месте инцидента.

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