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Отпуск в Крыму в 2025 году. Цены, курорты, лучшие места для отдыха

Отпуск в Крыму в 2025 году. Цены, курорты, лучшие места для отдыха

В 2025 году Крыму предрекают наплыв туристов. Ожидается, что количество путешественников, которые посетят полуостров, вырастет на 40-45 процентов в сравнении с 2024 годом — а тогда отдохнуть в Крыму приехали 5,8 миллиона человек.

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