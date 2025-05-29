Отпуск в Крыму в 2025 году. Цены, курорты, лучшие места для отдыха

В 2025 году Крыму предрекают наплыв туристов. Ожидается, что количество путешественников, которые посетят полуостров, вырастет на 40-45 процентов в сравнении с 2024 годом — а тогда отдохнуть в Крыму приехали 5,8 миллиона человек.