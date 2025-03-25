Актриса Равшана Куркова показала фигуру в приталенном жакете без топа

Актриса Равшана Куркова вышла в свет в приталенном жакете. Об этом сообщает издание Peopletalk. 44-летняя Равшана Куркова стала гостьей 38-й национальной кинематографической премии "Ника", которая прошла 24 марта в Москве.
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