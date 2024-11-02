Труженицам шеста запретили танцевать в окнах Главе Челябинска не понравился местный стриптиз, вследствие чего труженицам танца с раздеванием вместо привычного шеста пришлось работать с метлой.
Визит мэра изменил обязанности челябинских стриптизерш: надели кокошники и взяли метлы
Комментарии
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zhoga Tatyana
А зачем русский народный костюм - часть нашего культурного кода позорить и насмехаться над ним. Раз с метлами, то пусть пляшут в костюмах Бабы Яги. Оригинально и сказочно будет , народ повеселят
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7 час.
фарид сабиров
Если умного ничего нет , ну что же порнуха все равно не выход. Если только кроме этого нет вариантов. Тогда можно считать что мы докатились или окатились . Если точнее и конкретнее мы в жопе.
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5 час.
Наталия
Хорошая инициатива! Таким образом можно частично решить проблему дефицита кадров в ЖКХ, и от мигрантов- дворников избавиться, если всех шлюх, откровенных и завуалированных, и стриптизерш, во всех городах, перевести в дворники..
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4 час.
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