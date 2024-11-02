Визит мэра изменил обязанности челябинских стриптизерш: надели кокошники и взяли метлы

А зачем русский народный костюм - часть нашего культурного кода позорить и насмехаться над ним. Раз с метлами, то пусть пляшут в костюмах Бабы Яги. Оригинально и сказочно будет , народ повеселят

фарид сабиров

Если умного ничего нет , ну что же порнуха все равно не выход. Если только кроме этого нет вариантов. Тогда можно считать что мы докатились или окатились . Если точнее и конкретнее мы в жопе.