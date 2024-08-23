За 2024 год в бюджет поступило 140 млрд руб. от продажи иностранных активов 

С начала года доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом составили почти 140 млрд рублей, что больше плана на весь 2024 год в 66 раз, пишет РБК со ссылкой на данные «Электронный бюджет».
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