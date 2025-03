Отмена «режиссёрской версии» Hogwarts Legacy, возвращение «ИгроМира», 10 лет Pillars of Eternity…

Warner Bros. отменила Hogwarts Legacy: Definitive Edition; на Nintendo Direct показали свежие трейлеры Metroid Prime 4: Beyond и ремейка первых двух частей Dragon Quest, назвали даты выхода переиздания Patapon 1-2, The Eternal Life of Goldman и Star Overdrive, а также анонсировали систему виртуальных картриджей для Switch и мобильное приложение Nintendo Today!; .