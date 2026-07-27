Дерек Фишер об уникальной роли Леброна Джеймса в достижении чемпионских титулов

Экс-баскетболист НБА Дерек Фишер прокомментировал вклад Леброна Джеймса в успехи «Филадельфии Сиксерс», отметив, что Леброн не просто стремится к победам, а формирует условия, при которых титулы становятся достижимыми.
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