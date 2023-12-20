В Рязани названа стоимость заказа Деда Мороза и Снегурочки на дом

Разброс цен достаточно большой - зависит от многих факторов. Кто-то делает наценку за дорогие и эффектные костюмы, другие берут разнообразием программы: от простого чтения стишка про елочку до магических шоу.
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