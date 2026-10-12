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Владимирские новости

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Ситуация с невыплатой зарплаты сотрудникам АО «ДЭП‑7» находится на контроле владимирского омбудсмена

Ситуация с невыплатой зарплаты сотрудникам АО «ДЭП‑7» находится на контроле владимирского омбудсмена

Долги по зарплате в АО «ДЭП-7» превысили 50 млн рублей, невыплаты затронули более 200 сотрудников. На имущество компании наложен арест на сумму свыше 130 млн рублей.

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