Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах

Банк России может разместить российский флаг на новых банкнотах. Об этом в ответе на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития сообщил директор департамента наличного денежного обращения Центробанка Василий Прокофьев.
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