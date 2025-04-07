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Центробанк может разместить российский флаг на новых банкнотах

Банк России может разместить российский флаг на новых банкнотах. Об этом в ответе на обращение Института социально-экономического анализа и программ развития сообщил директор департамента наличного денежного обращения Центробанка Василий Прокофьев.

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