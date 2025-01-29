Журналист Боуз напомнил, за что был уволен предыдущий министр обороны Украины

Предыдущий министр обороны Украины был уволен с занимаемой им должности из-за коррупции. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз, реагируя на сообщения о том, что против нынешнего главы МО Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями.
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