Журналист Боуз напомнил, за что был уволен предыдущий министр обороны Украины

Предыдущий министр обороны Украины был уволен с занимаемой им должности из-за коррупции. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз, реагируя на сообщения о том, что против нынешнего главы МО Украины Рустема Умерова возбуждено уголовное дело из-за злоупотребления полномочиями.