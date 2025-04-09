Встреча клуба любителей пения пройдет в центре «Алые паруса»

В культурном центре «Алые паруса» 11 апреля состоится вокальное занятие, сообщили сотрудники центра. Жителей Северного Тушина приглашают окунуться в атмосферу творчества, позитивных эмоций и музыкального вдохновения «Теплый и вдохновляющий мастер-класс от клуба любителей пения «Мелодия» подарит возможность освоить упражнения для развития голосового аппарата, дыхания и артикуляции, а также узнать секреты формирования репертуара и понять, как важно беречь наш драгоценный голос На занятиях участники не только поют любимые песни и романсы, но и готовят концертные выступления, а затем с радостью выходят на сцену, чтобы поделиться своей любовью к музыке! — рассказали организаторы.