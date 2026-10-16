The head of the European Commission, Ursula von der Leyen, upon arrival on the second day of the EU summit, addressed journalists in the company of Vladimir Zelensky and the head of the European Council, Antonio Costa, promising "not to remove any restrictions from Russia" and to speed up work on the 22nd package of sanctions.
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