WSJ: В 2026 году в Нью-Йорке антисемитские преступления выросли на 8,5%

С начала 2026 года в Нью-Йорке количество преступлений на почве антисемитизма увеличилось на 8,5%. Городской мэр Зохран Мамдани заявил о намерении бороться с этой проблемой, несмотря на критику со стороны еврейской общины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии