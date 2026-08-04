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Царьград

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WSJ: В 2026 году в Нью-Йорке антисемитские преступления выросли на 8,5%

WSJ: В 2026 году в Нью-Йорке антисемитские преступления выросли на 8,5%

С начала 2026 года в Нью-Йорке количество преступлений на почве антисемитизма увеличилось на 8,5%. Городской мэр Зохран Мамдани заявил о намерении бороться с этой проблемой, несмотря на критику со стороны еврейской общины.

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