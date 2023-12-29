Избавиться от похмелья поможет самое простое блюдо

Оно возвращает уровень сахара в крови к нормальному и поддерживает печень.Дипломированный диетолог по вопросам женского здоровья Кара Шоу рассказала, какое самое простое блюдо можно приготовить на завтрак на скорую руку, чтобы избавиться от похмелья после большого количества выпитого пива и, коктейлей с высоким содержанием сахара, сообщает Mail Online.