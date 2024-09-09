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Закон и Порядок

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Задержали очередного вороватого чиновника в погонах

Задержали очередного вороватого чиновника в погонах

В Минобороны очередные "посадки". Полковник Андрей Чекмазов (отвечал за организацию разработки оружия на новых физических принципах) арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.

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Комментарии
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Андрей Бедный
А до этого каторга была и руки за воровство рубили и все равно воровали. И ЧЕ? И это при любом строе и в любой стране. Где не воруют?
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5 час.
Андрей Бедный
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5 час.
Виктор Онегин
Вроде до  2024 г не было никаких крупных взяточников ни с погонами не без погон. А тут попёрло,то ли год плохой, то ли на солнце пятна заиграли. В комментариях вроде как бы всегда всю жизнь воруют,особенно в России. Может что то типа игры разработать .То есть можно воровать(ведь всё равно уворуют) но до определённой суммы. Какой то процент за молчание окружающих-прокуратура правоохранительные органы (всё равно берут), ну а 70% на развитие бизнеса(по русски дела) с рабочими местами и нормальной выпускаемой продукцией. Вывоз за рубеж капитала карается по полной-нечего за нас счёт другие страны развивать. Ну конечно можно другой вариант придумать. Но содержать силовые органы,прокуратуру,суды,тюрьмы ту же Думу которые работают в холостую до вспышек на солнце,вроде как накладно,может накладнее чем уворованное.
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10 мин.

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