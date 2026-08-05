Награда за полвека труда: Латвия морит голодом и выселяет русских стариков

Анна Карасева

Почему Россия терпит все эти издевательства от других республик бывшего СССР,ведь это не впервые.Когда кавказские и азиатские республики выдворяли русских и им всё это сошло с рук. Сами же спокойно живут в России.Неужели русские такие гуманные и почему бы не ответить тем же и выслать граждан недружественных нам стран тоже в свои республики.Опять же это говорит о нашей правящей верхушке,которым всё равно.Дают всем без разбору российские паспорта, зачем это нужно? можно просто временные визы на жительство,можно же что-то придумать или у них нет желания этим вопросом заниматься. Думают что этого не замечают наши граждане. Позорище тем, кто ничего не делает на благо россии.