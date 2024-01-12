Госдеп: США ввели санкции против физлица и трех юрлиц РФ

Согласно заявлению государственного секретаря США Энтони Блинкена, Соединенные Штаты Америки приняли решение ввести новые ограничительные меры против трёх юрлиц РФ и одного физлица по причине якобы передачи России ракет из Северной Кореи.
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