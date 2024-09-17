Сотрудники Госавтоинспекции Хабаровского края организовали фотовыставку «Моя семья соблюдает ПДД»

В рамках Всероссийской недели безопасности, повышения культуры безопасного поведения на дороге сотрудники Госавтоинспекции Вяземского района совместно с учениками первого класса средней школы № 2 города Вяземский организовали информационно-пропагандистское мероприятие.
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