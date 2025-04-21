На подступах к Крыму НАТО завязло в румынских колдобинах

Транспортная инфраструктура Восточной Европы к серьёзной войне с Россией абсолютно не готоваФранцузы не прошлиПри знакомстве с этой новостью на ум невольно приходит шуточная строка известного поэта-песенника Сергея Трофимова: «У нас кладут асфальт местами и немного, чтоб всякий оккупант на … .